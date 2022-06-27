Paşa ince eliyor

Kasımpaşa da transferde ince eleyip sık dokuyan takımlardan. Lacivert beyazlılar, mali durum çerçevesinde en uygun adaylar üzerine çalışmalarını sürdürürken, öncelikli mevkilerden birinin kanat takviyesi olduğu belirtildi.
Kasımpaşada transferde ince eleyip sık dokuyan takımlardan. Lacivert beyazlılar, mali durum çerçevesinde en uygun adaylar üzerine çalışmalarını sürdürürken, öncelikli mevkilerden birinin kanat takviyesi olduğu belirtildi. Yönetimin, lisedeki bazı isimlerle temasa geçip pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenilirken, büyük oranda anlaşma sağlanan birkaç oyuncudan da kesin kararının beklendiği bildirildi. Eren Elmalı'nın ayrılışı sonrası savunma için yeni bir liste oluşturulduğu da vurgulandı.