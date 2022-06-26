Sadık Kasımpaşa’da

Kasımpaşa, ligden düşen Yeni Malatya'dan ayrılan Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattı. 29 yaşındaki oyuncu, Sportif Direktör Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan 3 yıllık kontratı imzaladı. Tecrübeli stoper, geçen yıl 25 maçta oynadı.
Kasımpaşa, ligden düşen Yeni Malatya'dan ayrılan Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattı. 29 yaşındaki oyuncu, Sportif Direktör Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan 3 yıllık kontratı imzaladı. Tecrübeli stoper, geçen yıl 25 maçta oynadı.