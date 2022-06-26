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Sadık Kasımpaşa’da

Kasımpaşa, ligden düşen Yeni Malatya'dan ayrılan Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattı. 29 yaşındaki oyuncu, Sportif Direktör Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan 3 yıllık kontratı imzaladı. Tecrübeli stoper, geçen yıl 25 maçta oynadı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 06:50
Sadık Kasımpaşa’da
Kasımpaşa, ligden düşen Yeni Malatya'dan ayrılan Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattı. 29 yaşındaki oyuncu, Sportif Direktör Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan 3 yıllık kontratı imzaladı. Tecrübeli stoper, geçen yıl 25 maçta oynadı.
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