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Kasımpaşa transferin gözdesi haline geldi!

Spor Toto Süper Lig'de Sami Uğurlu'nun takımın başına geçmesinden sonra büyük bir çıkış yakalayan Kasımpaşa'da takımdaki oyuncular da transferin gözdesi haline geldi. Kadrosundaki birçok oyuncunun ismi büyük kulüplerin transfer gündeminde olan mavi-beyazlı ekipte transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 11:46
Kasımpaşa transferin gözdesi haline geldi!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını düşme hattında tamamladıktan sonra ikinci yarıda yükselişe geçen Kasımpaşa, aynı zamanda transferin gözde takımlarından biri haline de geldi. Sezonun ikinci yarısında aldığı başarılı sonuçlarla düşme hattından uzaklaşıp orta sıralara kadar yükselen lacivert-beyazlılarda; Eren Elmalı, Umut Bozok, Doğucan Haspolat ve Jackson Muleka büyük takımların radarına şimdiden girmiş durumda.

MULEKA BÜYÜLÜYOR
Devre arası transfer döneminde Standard Liege'den kiralık olarak kadroya dahil edilen Jackson Muleka, gösterdiği performansla adeta parmak ısırttı. Demokratik Kongolu futbolcu, lacivert-beyazlı formayı ligde 10 maçta terletirken; bu maçlarda 11 gol atıp, 3 asist yapma başarısı gösterdi. 24 yaşındaki golcü oyuncu, gösterdiği performansla da dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.

MALİYETİ SADECE 200 BİN EURO
Jackson Muleka'nın transferi Kasımpaşa'ya sadece 200 bin Euro'ya mal oldu. Lacivert-beyazlı ekip, Standart Liege, Muleka ve futbolcunun menajerine toplamda 200 bin Euro ödeme yaptı. Öte yandan sezon sonu için Kasımpaşa, oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanacak. 3 milyon Euro satın alma maddesi bulunan 24 yaşındaki golcü için, hem yurt içi hem de yurt dışından teklifler var. Gelecek sezon için Batshuayi'nin yerine golcü transfer etmek isteyen Beşiktaş, Demokratik Kongolu oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

UMUT İÇİN GALATASARAY İLK SIRADA
Kasımpaşa'nın sezon başında Lorient'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı, sonrasında ise satın alma opsiyonunu kullandığı Umut Bozok, attığı 15 golle ligin en golcü ismi durumunda. Attığı 15 golün yanı sıra 7 de asist yapan Umut Bozok için harekete geçen ilk kulüp Galatasaray oldu. Gelecek sezon ilk 11'deki Türk futbolcu sayısının da 4'e yükselecek olmasıyla birlikte yerli bir golcü oyuncu daha da önemli hale geldi. Ancak sarı-kırmızılı ekipteki seçim sürecinin ardından Umut Bozok transferinde nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Galatasaray'ın dışında diğer büyüklerin de Umut Bozok'un durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

DOĞUCAN HASPOLAT'IN GÖZÜ MİLLİ TAKIMDA
Kasımpaşa'nın 3 yıl önce Hollanda ekiplerinden Excelsior'dan kadrosuna kattığı Doğucan Haspolat da transferde ismi geçen futbolculardan. 3 yıldır Kasımpaşa formasını terleten ancak bu sezon düzenli olarak forma şansı bulan Doğucan Haspolat, bu performansıyla Ümit Milli Takım'a davet edildi. Bu sezon 1 gol 1 asistlik performans sergileyen Doğucan'ın hedefi A Milli Takım forması giymek. Büyük takımların takipte olduğu Doğucan'ın Kasımpaşa ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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