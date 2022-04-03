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Kasımpaşa Gaziantep FK maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 31. hafta müsabakalarıyla sürüyor... Günün ilk karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. beIN Sports'ta canlı yayınlanan maçın canlı anlatımını ise haberimizde bulabilirsiniz...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 13:25
Kasımpaşa Gaziantep FK maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa–Gaziantep FK canlı anlatımı fotomac.com.tr'de....

KASIMPAŞA–GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Kasımpaşa–Gaziantep maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Tarkan, Mortadha, Aabid, Hajradinovic, Eysseric, Muleka, Ahmet, Umut

Gaziantep FK: Günay, Caulker, Djilobodji, Tosca, Kitsiou, Furkan, Recep, Doğan, Sagal, Figueiredo, Muhammet

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