Kasımpaşa Gaziantep FK maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa–Gaziantep FK canlı anlatımı fotomac.com.tr'de....

KASIMPAŞA–GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Kasımpaşa–Gaziantep maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Tarkan, Mortadha, Aabid, Hajradinovic, Eysseric, Muleka, Ahmet, Umut

Gaziantep FK: Günay, Caulker, Djilobodji, Tosca, Kitsiou, Furkan, Recep, Doğan, Sagal, Figueiredo, Muhammet