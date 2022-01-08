Kasımpaşa-Hatayspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetiyor.

Ligin ilk devresini 15 puan ve averajla 18. sırada tamamlayan Kasımpaşa, ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde hanesine 32 puan yazdıran Hatayspor ise averajla 5. basamakta yer aldı. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

KASIMPAŞA - HATAY İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Tarkan, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Mortadha, Ahmet, Umut

Hatayspor: Abdullah, Sadık, Fatih, Simon, Bülent, Isaac, Dylan, Kamara, Lobjanidze, Muhammed, Diouf

KASIMPAŞA'DA 3 EKSİK

Lacivert-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Nicolai Jörgensen, Loret Sadiku ve Jeffrey Bruma müsabakada forma giyemeyecek.

Hatayspor ise ligde oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile topladığı 32 puan ile 5. sırada yer alıyor.

HATAYSPOR'DA 5 İSİM YOK

Atakaş Hatayspor'da kart cezalısı Ruben Riberio ile sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu'nun yanı sıra ülkelerinin milli takımlarında bulunan Munir Mohand Mohamedi, Ayoub El Kaabi ve Adama Traore, maçta forma giyemiyor.