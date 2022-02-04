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Lidere karşı tarihi maç

Kayserispor'u yenerek 5'te 5 yapan Kasımpaşa, Trabzon'da bir ilk peşinde. 27 puanla ligin 13. sırasında yer alan lacivertbeyazlılar lider Trabzonspor'u yenerse tarihinde ilk kez 6 maçlık galibiyet serisi yaşayacak.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 06:50
Lidere karşı tarihi maç
Kayserispor'u yenerek 5'te 5 yapan Kasımpaşa, Trabzon'da bir ilk peşinde. 27 puanla ligin 13. sırasında yer alan lacivertbeyazlılar lider Trabzonspor'u yenerse tarihinde ilk kez 6 maçlık galibiyet serisi yaşayacak. Son 10 sezondur Süper Lig'deki Kasımpaşa, bu başarıyı 3 kez tekrarladı.
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