Lidere karşı tarihi maç

Kayserispor'u yenerek 5'te 5 yapan Kasımpaşa, Trabzon'da bir ilk peşinde. 27 puanla ligin 13. sırasında yer alan lacivertbeyazlılar lider Trabzonspor'u yenerse tarihinde ilk kez 6 maçlık galibiyet serisi yaşayacak.
Kayserispor'u yenerek 5'te 5 yapan Kasımpaşa, Trabzon'da bir ilk peşinde. 27 puanla ligin 13. sırasında yer alan lacivertbeyazlılar lider Trabzonspor'u yenerse tarihinde ilk kez 6 maçlık galibiyet serisi yaşayacak. Son 10 sezondur Süper Lig'deki Kasımpaşa, bu başarıyı 3 kez tekrarladı.