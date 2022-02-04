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Kasımpaşa Tunay Torun'u transfer etti

Kasımpaşa, 2014-2017 yıllarında takımda forma giyen Tunay Torun'u yeniden kadrosuna kattı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 15:06 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 15:49
Kasımpaşa Tunay Torun'u transfer etti

Devre arası transfer döneminde takviyelerine devam eden Kasımpaşa, son olarak Tunay Torun'u kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlı ekipte 2014-17 yılları arasında forma giyen Tunay Torun, sezonun ilk yarısını Fatih Karagümrük'te tamamladı. 14 maçta 5 kez ilk 11'de görev alan tecrübeli kanat oyuncusu, 1 asist yapma başarısı gösterdi.

Tunay Torun'un transferiyle ilgili Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "2014-2017 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giyen Tunay Torun, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı.

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