Haberler Kasımpaşa Gaziantep FK 2-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

2-2 | MAÇ SONUCU

Spor Toto 'in 35. haftasının kapanış gününde sahasında 'yı konuk etti. Avrupa kupalarına gitmek için mücadelesini sürdüren ev sahibi ekip, 2-0 geriye düştüğü maçta sahadan bir puanla ayrılmayı başardı. Alt sıralardan kurtulmak için çabalayan Kasımpaşa ise büyük bir avantajı tepmiş oldu.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 17:56
Gaziantep FK 2-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

'in 35. haftasında ile , 'nda kozlarını paylaştı. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

Ev sahibi takımın golleri 63. dakikada ve 84. dakikada 'den gelirken, konuk ekibin gollerini 5 ve 58. dakikalarda kaydetti.

Kasımpaşa bu sonuçla puanını 37'ye yükselterek 16. sırada yer aldı. Bu sezonki 12. beraberliğini alan Gaziantep FK ise 51 puanla 6. sırada kendine yer buldu.

'in 36. haftasında Gaziantep FK, 22 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK ise aynı gün saat 19.00'da 'i ağırlayacak.

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