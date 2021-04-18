Gaziantep FK 2-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa, Kalyon Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

Ev sahibi takımın golleri 63. dakikada Nouha Dicko ve 84. dakikada Muhammet Demir'den gelirken, konuk ekibin gollerini 5 ve 58. dakikalarda Isaac Thelin kaydetti.

Kasımpaşa bu sonuçla puanını 37'ye yükselterek 16. sırada yer aldı. Bu sezonki 12. beraberliğini alan Gaziantep FK ise 51 puanla 6. sırada kendine yer buldu.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK, 22 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK ise aynı gün saat 19.00'da Başakşehir'i ağırlayacak.