Paşa'da ceo Reçber

Galatasaraylı yarın karşılaşacak olan Kasımpaşa'da bir son dakika gelişmesi yaşandı.
Kasımpaşa HaberleriGiriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 23:01Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Galatasaraylı yarın karşılaşacak olanKasımpaşa'da bir son dakikagelişmesi yaşandı. A Spor'dayer alan habere göre; İstanbulekibinin yeni CEO'su SerkanReçber oldu. Bilindiğiüzere Serkan Reçber dahaönce lacivert-beyazlılardaCEO'luk görevi yapmış vegördüğü lüzum üzerine sosyalmedya hesabından istifaettiğini açıklamıştı.