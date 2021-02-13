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Paşa'da ceo Reçber

Galatasaraylı yarın karşılaşacak olan 'da bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 23:01 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Paşa'da ceo Reçber
Galatasaraylı yarın karşılaşacak olan 'da bir son dakika gelişmesi yaşandı. 'da yer alan habere göre; İstanbul ekibinin yeni CEO'su Serkan Reçber oldu. Bilindiği üzere daha önce lacivert-beyazlılarda CEO'luk görevi yapmış ve gördüğü lüzum üzerine sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıklamıştı.
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