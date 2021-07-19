Fenerbahçe hazırlık maçı | Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fb haberleri

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan ve taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de teknik direktör koltuğuna Portekizli teknik direktör Vitor Pereria getirildi.
Topuk Yaylası Tesisleri'nde sezon öncesi hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesislerinde hazırlıklarını sürdürüyor. 2. hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe'de yeni transferler Steven Caulker ile Serdar Dursun sahneye çıkacak.
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı 19 Temmuz günü saat 19:00'da FB TV ve Fenerbahçe Youtube'da canlı yayınlanacak.