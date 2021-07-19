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Fenerbahçe hazırlık maçı | Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fb haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Vitor Pereria yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı konuk edecek. Yeni transferler Vitor Pereria ve Serdar Dursun'unda forma giymesi beklenen maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 17:24
Fenerbahçe hazırlık maçı | Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fb haberleri

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan ve taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de teknik direktör koltuğuna Portekizli teknik direktör Vitor Pereria getirildi.

Fenerbahçe hazırlık maçı | Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fb haberleri

Topuk Yaylası Tesisleri'nde sezon öncesi hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesislerinde hazırlıklarını sürdürüyor. 2. hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe'de yeni transferler Steven Caulker ile Serdar Dursun sahneye çıkacak.

Fenerbahçe hazırlık maçı | Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fb haberleri

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kasımpaşa hazırlık maçı 19 Temmuz günü saat 19:00'da FB TV ve Fenerbahçe Youtube'da canlı yayınlanacak.

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