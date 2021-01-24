Haberler Kasımpaşa Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Fode Koita Kasımpaşa'da kadro dışı bırakıldı

'ın transfer gündemindeki 'da kadro dışı bırakıldı

Son dakika haberleri... ekiplerinden 'da forma giyen Fransız futbolcu , kadro dışı bırakıldı. Tecrübeli isim, 'ın transfer gündemindeydi.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 13:58
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Fode Koita Kasımpaşa'da kadro dışı bırakıldı

'da 6 sezondur forma giyen Koita, kadro dışı bırakıldı. Son olarak 'in 17. haftasında oynanan maçında kadroda yer alan Koita'nın sakatlığından dolayı uzun süredir takımla beraber olamadığı biliniyordu. Geçtiğimiz hafta içi tedavisi tamamlanan ve antrenmanlara başlamaya hazır hale gelen Fransız oyuncunun yönetim kararı ile kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

Daha önce Kasımpaşa Teknik Direktörü 'nın da sakatlık dolayısıyla forma giyemediğini açıkladığı 30 yaşındaki futbolcunun kadro dışı bırakılmasının ardından takımda kalmak istemediği aktarılıyor.

'ın transfer gündeminde yer alan Koita, lacivert-beyazlılarda 108 maçta görev alırken 31 kez rakip fileleri havalandırdı.

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