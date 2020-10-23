Kasımpaşa - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Kasımpaşa ve Göztepe, Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

İstabul ekibi, bu sezon evinde oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılırken, deplasmandaki 3 maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Sıralamada 7 puan ve averajla 8. durumda bulunan Kasımpaşa'nın yarın karşılaşacağı Göztepe ise 6 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.

KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

23 Ekim Cuma günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD1'den naklen ekranlara gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Tarkan, Jeanvier, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Alan, Koita.



Göztepe: İrfan Can, Murat Paluli, Marko Mihojevic, Atınç, Berkan Emir, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Ideye.

EKSİKLER VE CEZALILAR

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Alpaslan Öztürk, Batuhan Kırdaroğlu ve Stefano Napoleoni bu maçta yok.

Kasımpaşa'da ise Gerard Gohou forma giyemeyecek.

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER

Kasımpaşa'nın Süper Lig tarihinde hiçbir iç saha maçında mağlup olmadığı takımlar arasında en fazla konuk ettiği rakibi Göztepe (3G 4B).

Süper Lig tarihinde Kasımpaşa ile oynadığı ilk maçı kazanan Göztepe (Ekim 1959'da 4-1), daha sonraki 13 karşılaşmada rakibini mağlup edemedi (6B 7M).

Sahasında oynadığı son dokuz Süper Lig maçının sekizini kazanan ve rakip fileleri 18 kez havalandıran Kasımpaşa (1B), tek puan kaybını gol atamadığı tek karşılaşmada yaşadı (0-0 vs Sivasspor).

Göztepe, Süper Lig'de çıktığı son yedi deplasman maçını kazanamadı (5M) ancak bu sezon oynadığı iki karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

2020 takvim yılında en fazla iç saha maçında kalesini gole kapatan Süper Lig ekibi Kasımpaşa (7 maç).

Geçen sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu beş Süper Lig maçını da kaybeden Göztepe, 2020/21'deki ilk ziyaretinden puanla ayrıldı (0-0 vs Başakşehir).

Bu sezon Süper Lig'de çektiği isabetli şutları en yüksek yüzdeyle gole çeviren takım Göztepe (%62.5; 10/16).

Kasımpaşa forveti Fode Koita, geçen sezon Göztepe'ye karşı çıktığı iki Süper Lig maçında üç golde pay sahibi olmuştu (2 gol & 1 asist).

Kasımpaşa'nın bu sezon Süper Lig'de attığı dört golün üçünde Aytaç Kara'nın doğrudan katkısı var (1 gol & 2 asist).

Son Süper Lig maçında fileleri iki kez havalandıran Göztepe orta sahası Guilherme (vs Fenerbahçe), aynı sayıda golü daha önceki 30 karşılaşmada kaydetmişti.

Göztepe: İrfan Can, Murat Paluli, Marko Mihojevic, Atınç, Berkan Emir, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Ideye.

