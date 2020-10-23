Kasımpaşa 0-0 Göztepe | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Kasımpaşa evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Kasımpaşa'da 8. dakikada Hodzic ve 35. dakikada Koita'nın ağları bulan topları, VAR incelemesi sonrasında gol değeri kazanmadı. Karşılaşmada Kasımpaşa daha etkili taraf olurken, kaleyi bulan 6 şutta kaleci İrfan Can gole izin vermedi. Göztepe ise mücadeleyi isabetli şut bulamadan tamamladı.

Kasımpaşa böylece, Göztepe'ye karşı üst üste 14. maçta yenilgi yaşamamış oldu. [7 galibiyet, 7 beraberlik]

Bu sonucun ardından evindeki 10. maçından da yenilmeden ayrılan Kasımpaşa puanını 8 yaparken, 5 maçtır kazanamayan ve bu süreçte 4 beraberlik olan Göztepe 7 puana yükseldi.

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Göztepe ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.