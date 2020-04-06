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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Milli formayı çok istiyorum

Milli formayı çok istiyorum

'nın tecrübeli futbolcusu , yeni tip corona virüsü salgınından dolayı liglerin ertelenmesiyle ilgili, "İnsan sağlığı her şeyden önemli. İnşallah süreç bir an önce atlatılır" dedi.

'nın tecrübeli futbolcusu , yeni tip corona virüsü salgınından dolayı liglerin ertelenmesiyle ilgili, "İnsan sağlığı her şeyden önemli. İnşallah süreç bir an önce atlatılır. taraftarlarla zevkli oluyor. Onlarsız zevk almıyoruz. Evde yapılan çalışmalar sahayla bir olmuyor. Hiç bu kadar uzun ayrı kalmamıştık. Yazın bile en fazla 1 ay ara oluyor" yorumu yaptı. Aytaç Kara, A forması giymenin ve Avrupa'ya transfer olmanın en büyük hedefleri olduğunu söyledi. 27 yaşındaki orta saha, "A Milli Takım forması giymek ve bir daha çıkartmamak en büyük hedefim. Bu sezon iyi geçiyordu. Performansımın üzerine koyarak devam etmek istiyorum. Bunun için mücadele ediyorum. Avrupa'ya gitmek de benim çok büyük bir hedefim" diye iddialı konuştu.
  1. 6.4.2020
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