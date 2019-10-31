Kasımpaşa Yeni Malatyaspor hazırlıklarına başladı
Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında 3 Kasım Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmanda, dün Ziraat Türkiye Kupası'nda Kemerspor 2003 karşısında forma giyen isimlerin yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer oyuncuların pas ve pres çalışmasıyla başladıkları antrenmanı, yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.
Lacivert-beyazlılar, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazılıklarını yarın Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 31.10.2019
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Toplam 1
Yorum
savaş İyi ora da kaldığı isabet olmuş.
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Fenerbahçe'ye şok fatura! Transfer parası ödenmemiş
Toplam 2
Yorum
Fb li Yarin milyon dolara baska kulupler satar para kazanir birinin egosu yizinden bi yildiz gidiyor bu cocukta cok is var aslında
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Fenerbahçe'ye şok fatura! Transfer parası ödenmemiş
Toplam 2
Yorum
tc para yokki ne yatıracaklar
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