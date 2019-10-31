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31 Ekim 2019, Perşembe
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hazırlıklarına başladı

Kasımpaşa Yeni Malatyaspor hazırlıklarına başladı

, 'in 10. haftasında sahasında 3 Kasım Pazar günü BtcTurk 'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanda, dün 'nda Kemerspor 2003 karşısında forma giyen isimlerin yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların pas ve pres çalışmasıyla başladıkları antrenmanı, yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.

Lacivert-beyazlılar, BtcTurk maçı hazılıklarını yarın Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 31.10.2019
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