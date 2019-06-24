Kasımpaşa Hafez ile 1 yıl sözleşme uzattı
Kasımpaşa, geçtiğimiz sezonunun devre arasında takıma katılan Karim Hafez'in kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
Satın alma opsiyonu da alınan 23 yaşındaki başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon İstanbul temsilcisiyle ligde 13 maça çıkıp 2 asist yapmıştı.
- 24.06.2019
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BOREGO Emre belözoğlu ALİ KOÇ un tarihi hatası olacak.. Volkan ve emrenin bu takımda işi yok. Bu ikili feneri antipatik yapıyor.
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BAŞAR VARDIR SİZE HER KONUDA GÜVENİYORUZ SN M. CENGİZ BAŞKANIM. ÜÇLÜ VARSA HER ZAMAN ORADA BAŞARI VARDIR. BU SENE OLDUĞU GİBİ. ŞMPİYON GS
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