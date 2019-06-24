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24 Haziran 2019, Pazartesi
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Hafez ile 1 yıl sözleşme uzattı

Kasımpaşa Hafez ile 1 yıl sözleşme uzattı

, geçtiğimiz sezonunun devre arasında takıma katılan Karim Hafez'in kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

, geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak takıma katılan Karim Hafez ile sözleşme uzattı. Hafez, Kemerburgaz Tesisleri'nde Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende resmi sözleşmeye imzayı attı.

Satın alma opsiyonu da alınan 23 yaşındaki başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon temsilcisiyle ligde 13 maça çıkıp 2 asist yapmıştı.
  1. 24.06.2019
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