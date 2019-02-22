Kasımpaşa Aytemiz Alanyaspor deplasmanında
22 Şubat 2019, Cuma
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Aytemiz deplasmanında

Kasımpaşa Aytemiz Alanyaspor deplasmanında

Lacivert-beyazlı takım, 'in 23. haftasında yarın Aytemiz ile karşı karşıya gelecek.

, 'in 23. haftasında yarın Aytemiz 'a konuk olacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Süper Lig'de ikinci yarıya kötü bir başlangıç yapan Kasımpaşa, çıktığı 5 maçta da puan alamadı. Ligde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 29 puan ve averajla 8. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa'da sakatlığı süren Josue Sa ile sarı kart cezalısı David Pavelka, Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında 'da oynanan karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 2-1 kazanmıştı.

  1. 22.02.2019
  2. Güncelleme: 22.02.2019 15:51
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