Kasımpaşa Aytemiz Alanyaspor deplasmanında

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Süper Lig'de ikinci yarıya kötü bir başlangıç yapan Kasımpaşa, çıktığı 5 maçta da puan alamadı. Ligde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 29 puan ve averajla 8. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa'da sakatlığı süren Josue Sa ile sarı kart cezalısı David Pavelka, Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 2-1 kazanmıştı.