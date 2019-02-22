Kasımpaşa Aytemiz Alanyaspor deplasmanında
Lacivert-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Süper Lig'de ikinci yarıya kötü bir başlangıç yapan Kasımpaşa, çıktığı 5 maçta da puan alamadı. Ligde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 29 puan ve averajla 8. sırada yer alıyor.
Kasımpaşa'da sakatlığı süren Josue Sa ile sarı kart cezalısı David Pavelka, Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 2-1 kazanmıştı.
- 22.02.2019
- Güncelleme: 22.02.2019 15:51
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Kasımpaşa Aytemiz Alanyaspor deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.