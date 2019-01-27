Kasımpaşa lidere konuk oluyor
27 Ocak 2019, Pazar
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lidere konuk oluyor

Kasımpaşa lidere konuk oluyor

, 'in 19. haftasında yarın lider 'e konuk olacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem yönetecek.

Ligde 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan , 29 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 11'ini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 2'sini de yitiren ise 38 puanla zirvede bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında yapılan müsabakayı Kasımpaşa 2-1 kazanmıştı.

Kasımpaşa'da 4 eksik
Lacivert-beyazlı takım, Medipol Başakşehir karşısına 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Kasımpaşa'da Mbaye Diagne ile Josue Sa kırmızı kart, kaptan ise sarı kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa'da uzun süreli sakatlığı bulunan Abdul Rahman Khalili de takımdaki yerini alamayacak.

  1. 27.1.2019 10:45
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