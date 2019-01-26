Kasımpaşa Stipe Perica ile anlaştı
26 Ocak 2019, Cumartesi
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ile anlaştı

Kasımpaşa Stipe Perica ile anlaştı

, Udinese'den 23 yaşındaki Hırvat golcü 'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese takımının 23 yaşındaki Hırvat forvet , Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Bekir Nursal Bilgin ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak 'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.


STIPE PERICA KİMDİR?

7 Temmuz 1995 Hırvatistan doğumlu ve 1.92 boyunda olan forvet oyuncusu Perica, futbol hayatına NK Zadar takımı altyapısında başladı. Kariyerine burada devam eden Perica, 2013 yılında İngiltere Premiere Lig takımlarından 'ye yüksek bir bonservis karşılığında transfer oldu. Chelsea takımı daha sonra Hırvat forveti sırasıyla ve Udinese takımlarına kiraladı. Perica, 2016 yılında ise 4.5 milyon Euro'ya Udinese'ye transfer oldu. Bu sezon başında ise Frosinone'de kiralık olarak forma giydi.

  1. 26.1.2019 21:46
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