Kasımpaşa'dan Perica bombası
27 Ocak 2019, Pazar
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'dan bombası

Kasımpaşa'dan Perica bombası

Sezonun flaş takımlarından , transferde boş durmuyor.

Lacivert-beyazlılar, İtalya Serie A ekiplerinden Frosinone'de forma giyen Stipe 'ya imza attırdı. , dün sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki Hırvat golcüyü satın sezon sonuna kadar kiraladı.

  1. 27.1.2019
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