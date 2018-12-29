Süper Lig'in ilk yarısına damga vuran Kasımpaşa, Norveçli orta saha oyuncusu Tobias Heintz'i renklerine bağladı.
Süper Lig'in ilk yarısına damga vuran Kasımpaşa, Norveçli orta saha oyuncusu Tobias Heintz'i renklerine bağladı. Yabancı oyuncularından yüksek verim alan İstanbul temsilcisi, Norveç ekibi Sarpsborg forması giyen 20 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık anlaşma sağladı. Bu sezon Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi olan Heintz, temsilcimizin 3-2 kazandığı maçta 1 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. Genç oyuncu, Norveç U21 takımında da forma giyiyor.
- 29.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
Tobias Heintz Kasımpaşa’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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