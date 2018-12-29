Tobias Heintz Kasımpaşa’da – Fotomaç – 29 Aralık 2018
29 Aralık 2018, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

’da

Tobias Heintz Kasımpaşa’da

'in ilk yarısına damga vuran , Norveçli orta saha oyuncusu 'i renklerine bağladı.

'in ilk yarısına damga vuran , Norveçli orta saha oyuncusu 'i renklerine bağladı. Yabancı oyuncularından yüksek verim alan temsilcisi, Norveç ekibi Sarpsborg forması giyen 20 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık anlaşma sağladı. Bu sezon 'ın Avrupa Ligi'nde rakibi olan Heintz, temsilcimizin 3-2 kazandığı maçta 1 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. Genç oyuncu, Norveç U21 takımında da forma giyiyor.

  1. 29.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tobias Heintz Kasımpaşa’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN