Tobias Heintz Kasımpaşa’da

Süper Lig'in ilk yarısına damga vuran Kasımpaşa, Norveçli orta saha oyuncusu Tobias Heintz'i renklerine bağladı. Yabancı oyuncularından yüksek verim alan İstanbul temsilcisi, Norveç ekibi Sarpsborg forması giyen 20 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık anlaşma sağladı. Bu sezon Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi olan Heintz, temsilcimizin 3-2 kazandığı maçta 1 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. Genç oyuncu, Norveç U21 takımında da forma giyiyor.