Kasımpaşa, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kasımpaşa Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Menemen Belediyespor mücadelesinde 90 dakika görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Menemen Belediyespor maçında kısa süre forma giyenlerin yanı sıra bu karşılaşmada şans bulamayan futbolcular ise sürat ve şut çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadı.
Sakatlıkları devam eden İlhan Depe ve Abdul Rahman Khalili antrenmana katılmadı.
Kasımpaşa, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.
- 7.12.2018 14:40
- Güncelleme: 7.12.2018 15:37
-
9 ay sonra Yıldırım
Toplam 1
Yorum
Dost Geçen yıl B.Yıldırım GS maçında Fenerin üç penaltısını vermedi şampiyonluktan etti. Unutmadık.
-
Fenerbahçe'nin yeni kaleci antrenörü Alper Boğuşlu
Toplam 1
Yorum
Dost Önce komoli yi gönderin.
-
Trabzonspor'da Mete Kalkavan infiali!
Toplam 4
Yorum
Dost Hakemi şimdiden baskı altına almak. Böyle şeyler ülke futboluna zarar verir.
Kasımpaşa, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.