Kasımpaşa, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
07 Aralık 2018, Cuma
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, maçının hazırlıklarına başladı

Kasımpaşa, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

, 'in 15. haftasında ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, 'ndaki mücadelesinde 90 dakika görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Menemen Belediyespor maçında kısa süre forma giyenlerin yanı sıra bu karşılaşmada şans bulamayan futbolcular ise sürat ve şut çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

Sakatlıkları devam eden İlhan Depe ve Abdul Rahman Khalili antrenmana katılmadı.

Kasımpaşa, maçı hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

  1. 7.12.2018 14:40
  2. Güncelleme: 7.12.2018 15:37
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