4 Büyükler’i isterim
07 Mart 2019, Perşembe
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4 Büyükler’i isterim

4 Büyükler’i isterim

’ye attığı 2 golle yıldızını parlatan Kasımpaşalı Diagne, 4 Büyükler’e transfer olabileceğini söyledi.

'da attığı gollerle adından söz ettiren Mbaye Diagne, önceki gün F.Bahçe ağlarını da 2 kez havalandırarak yıldızını daha da parlattı. 14 maçta 16 gole ulaşıp, gol krallığı yarışında uzak ara çeken Senegalli santrfor, transferin de gözdesi oldu. G.Saray, F.Bahçe, ve 'tan teklif gelmesi halinde kararının ne olacağı sorusuna Diagne, "İlk yarının bitmesine daha zaman var. Şu an Kasımpaşa'nın oyuncusuyum ancak teklif gelmesi halinde kariyerimi daha ileri taşımak ve Kasımpaşa'yı mutlu etmek açısından değerlendirebilirim" diye transfere yeşil ışık yaktı.

  1. 5.12.2018
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