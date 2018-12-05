4 Büyükler’i isterim
Fenerbahçe’ye attığı 2 golle yıldızını parlatan Kasımpaşalı Diagne, 4 Büyükler’e transfer olabileceğini söyledi.
Kasımpaşa'da attığı gollerle adından söz ettiren Mbaye Diagne, önceki gün F.Bahçe ağlarını da 2 kez havalandırarak yıldızını daha da parlattı. 14 maçta 16 gole ulaşıp, gol krallığı yarışında uzak ara çeken Senegalli santrfor, transferin de gözdesi oldu. G.Saray, F.Bahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'tan teklif gelmesi halinde kararının ne olacağı sorusuna Diagne, "İlk yarının bitmesine daha zaman var. Şu an Kasımpaşa'nın oyuncusuyum ancak teklif gelmesi halinde kariyerimi daha ileri taşımak ve Kasımpaşa'yı mutlu etmek açısından değerlendirebilirim" diye transfere yeşil ışık yaktı.
- 5.12.2018
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 8
Yorum
www bence gayet mantıklı ben bir an önce gerçekleşmesini istiyorum. takım benim para benim bağış benim sizene kardeşim destekliyorum.
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Fenerbahçe'den gol provası
Toplam 1
Yorum
KASA KOSKOCA FB DİRARA MI KALDI YA U21 NE GÜNE DURUYO
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 8
Yorum
yazık futbolcular milyon euro alsın top peşinde koşmasın ama bizler cebimizden para verelim :)))))))
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