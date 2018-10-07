Göztepe beklere üzüldü
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    beklere üzüldü

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a> beklere üzüldü

    'ya yenilen ’de mağlubiyetten çok takımın iki bek oyuncusu Traore ve Gassama’nın sakatlanması teknik ekibi üzdü.

    Bayram Bektaş, İstanbul'da istedikleri oyunu sergileyemediklerini söyledi. Genç hoca, "Hesapta olmayan durumlar yaşandı ve elimiz kolumuz bağlandı" dedi.
    1. 7.10.2018
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