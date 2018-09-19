Kasımpaşa'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı
Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışma ile sona erdi.
Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 19.9.2018 17:12
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Toplam 2
Yorum
AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
Kasımpaşa'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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