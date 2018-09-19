Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışma ile sona erdi.

Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.