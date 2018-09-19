Kasımpaşa'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    'da Aytemiz maçı hazırlıkları başladı

    Kasımpaşa'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

    , Aytemiz ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

    , 'in 6. haftasında 23 Eylül Pazar günü sahasında Aytemiz ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

    Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışma ile sona erdi.

    Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 19.9.2018 17:12
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