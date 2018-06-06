Beşiktaş maçından sonra Kasımpaşa U13 Takımı'na şok saldırı! – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    maçından sonra U13 Takımı'na şok saldırı!

    Beşiktaş maçından sonra Kasımpaşa U13 Takımı'na şok saldırı!

    , 'nde oynanan karşılaşması sonrası genç sporcularının yer aldığı otobüsün saldırıya uğradığını açıkladı. Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanan ve Kasımpaşa'nın 3-1 kazandığı U13 Ligi karşılaşması sonra Kasımpaşa'nın genç sporcularını taşıyan otobüse saldırıda bulunuldu.

    'nın konuya ilişkin resmi sitesinden yaptığı açıklama şöyle:

    "Bugün JK Fulya Tesislerinde oynadığımız müsabakası sonrası genç sporcularımızın yer aldığı takım otobüsümüz bir grup taraftar tarafından saldırıya uğramıştır.

    Bu tarz olayların altyapılardaki futbol müsabakalarına kadar sıçramasının üzüntüsünü yaşıyor ve bu olayları kınıyoruz."
    1. 6.6.2018 19:29
    2. Güncelleme: 6.6.2018 19:30
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