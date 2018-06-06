Kasımpaşa, U13 Ligi'nde oynanan Beşiktaş karşılaşması sonrası genç sporcularının yer aldığı otobüsün saldırıya uğradığını açıkladı. Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanan ve Kasımpaşa'nın 3-1 kazandığı U13 Ligi karşılaşması sonra Kasımpaşa'nın genç sporcularını taşıyan otobüse saldırıda bulunuldu.
"Bugün Beşiktaş JK Fulya Tesislerinde oynadığımız U13 Ligi müsabakası sonrası genç sporcularımızın yer aldığı takım otobüsümüz bir grup taraftar tarafından saldırıya uğramıştır.
Bu tarz olayların altyapılardaki futbol müsabakalarına kadar sıçramasının üzüntüsünü yaşıyor ve bu olayları kınıyoruz."
- 6.6.2018 19:29
- Güncelleme: 6.6.2018 19:30
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
İSTEMİYORUZ BURAK BU TAKIMA ASLA GELEMEMELİ. GS ŞAMPİYON OLUNCA AKBABA GİBİ ÜŞÜŞTÜ GS YE
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
ASLA ASLA ASLA İSTEMİYORUZ BURAK YILMAZ I ASLA VE ASLA İSTEMİYORU.MUSTAFA CENG. BAŞKAN GS FORMASI İÇİN OYNAYAN OYUNCU ALACAM DEMİŞTİ.BURAK PARAYI KOKLADIĞI YERE ATLIYO
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 8
Yorum
seferoğlu vay canım benim kupayı trabzona teslim edelim öylemi..hangi hakla..
Beşiktaş maçından sonra Kasımpaşa U13 Takımı'na şok saldırı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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