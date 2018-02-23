Kasımpaşa, Kayseri deplasmanında – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    , Kayseri deplasmanında

    Kasımpaşa, Kayseri deplasmanında

    , Spor Toto 'in 23. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

    Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

    'in son hafta sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden lacivert-beyazlılar, sezonun ikinci yarısında oynadığı 5 karşılaşmada 10 puan topladı.

    Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki , topladığı 29 puanla haftaya 9. sırada girdi.

    İstanbul temsilcisinde karşılaşma öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, İlhan Depe, Olivier Veigneau, David Pavelka ve Veysel Sarı, sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Osmanlıspor karşısında forma giyemeyecek.

    İki takım arasında ligin ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 sonuçlanmıştı.

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:06
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