Kasımpaşa, Kayseri deplasmanında
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'in son hafta sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden lacivert-beyazlılar, sezonun ikinci yarısında oynadığı 5 karşılaşmada 10 puan topladı.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, topladığı 29 puanla haftaya 9. sırada girdi.
İstanbul temsilcisinde karşılaşma öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, İlhan Depe, Olivier Veigneau, David Pavelka ve Veysel Sarı, sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Osmanlıspor karşısında forma giyemeyecek.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 sonuçlanmıştı.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:06
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
MOBİL ÖDEME İLE KURTULUN 10 MİLYON TARAFTAR EN KÖTÜ HER AY 10 TL MOBİL ÖDEME İLE . AL SANA HER AY 100 MİLYON TL. NEDEN ZIRLIYORSUNUZ.? DİJİTAL DEVRİMDEN YARARLANIN
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
BİRAZ BEYİN FIRTINASI SAYIN BAŞKAN YAKLAŞIK 25 MİLYON GS TARAFTARI VAR. 10 MİLYONU MOBİL ÖDEME İLE 5 YA DA 10 TL HER AY VERSE AYDA EN KÖTÜMSER 50 MİLYON TL EDER.
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Cengiz Ünder yine manşetlerde
Toplam 3
Yorum
İstanbul ss İstanbul tahminim dedikleri : Bizde ne futbolcu varmış ki haberimiz yokmuş. İŞŞ de yedekdi
Kasımpaşa, Kayseri deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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