Kasımpaşa ikinci devrede şahlandı

KASIMPAŞA, ligin ikinci yarısındaki performansıyla göz dolduruyor. Alanya, Akhisar ve G.Saray'ı yenen, Malatya'yla berabere kalıp sadece Beşiktaş'a kaybeden lacivert-beyazlılar, 5 haftada 10 puan elde ederek 9. sıraya yerleşti. İlk yarıda ise 17 maçta, 19 puan toplamıştı.