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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Kasımpaşa ikinci devrede şahlandı

    Kasımpaşa ikinci devrede şahlandı
    KASIMPAŞA, ligin ikinci yarısındaki performansıyla göz dolduruyor. Alanya, Akhisar ve G.Saray'ı yenen, Malatya'yla berabere kalıp sadece Beşiktaş'a kaybeden lacivert-beyazlılar, 5 haftada 10 puan elde ederek 9. sıraya yerleşti. İlk yarıda ise 17 maçta, 19 puan toplamıştı.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:41
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