 Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

    Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

    Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak , hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak , hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

    Açıklamada, futbolcuların 5'e 2 top kapma oyunuyla sürdürdükleri idmanı, taktik çalışmasıyla tamamladığı ifade edildi.

    Gençlerbirliği maçı hazırlıklarının İstanbul etabını bu antrenmanla tamamlayan Kasımpaşa, yarın öğlen hava yolu ile Ankara'ya gidecek.

    Lacivert-beyazlılar, maç öncesi son antrenmanını Gençlerbirliği'nin tesislerinde yapacak.

    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:34
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