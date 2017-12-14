Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Kasımpaşa, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Kasımpaşa, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Açıklamada, futbolcuların 5'e 2 top kapma oyunuyla sürdürdükleri idmanı, taktik çalışmasıyla tamamladığı ifade edildi.
Gençlerbirliği maçı hazırlıklarının İstanbul etabını bu antrenmanla tamamlayan Kasımpaşa, yarın öğlen hava yolu ile Ankara'ya gidecek.
Lacivert-beyazlılar, maç öncesi son antrenmanını Gençlerbirliği'nin tesislerinde yapacak.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:34
-
PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 1
Yorum
CELAL BABEL ALPER ORNEGI OLMASAYDI 3 MAC MEN DER CIKARLARDI FEGHOULIDE YAPTILAR BUNDADA YAPARDI BU TFFBJK
-
Galatasaray'da Palabıyık tepkisi
Toplam 13
Yorum
SERR palabıyıgın garezi beşiktaşa size de sıkıntı çıkarmaz
-
Galatasaray'da Palabıyık tepkisi
Toplam 13
Yorum
taraftar Akhisar maçı hakemini , Galatasaray'ın kadrolu hakemliğine getirin.
Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.