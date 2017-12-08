Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak lacivert-beyazlıların 27 yaşındaki forvet oyuncusu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'u evlerinde ağırlayacaklarını belirten Etoundi, "Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra evimizde oynayacağımız Trabzonspor maçının önemi daha da arttı. Daha iyi bir oyun sergilememiz gerekiyor. Karşılaşmaya oldukça iyi hazırlandık. Trabzonspor maçını kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Uzun süren sakatlık döneminin ardından kendisine forma şansı tanıdığı için teknik direktör Kemal Özdeş'e teşekkür eden golcü oyuncu, şöyle devam etti:

"Takımıma döndüğüm için çok mutluyum. Kendimi daha iyi hissediyorum. Teknik direktörümüz bana oynama fırsatı sundu. Oynadığım dakikalarla şu anda çok fazla ilgilenmiyorum. Benim için önemlisi bu fırsata sahip olabilmek. Takımıma yardımcı olmak istiyorum."

- "UMARIM İYİ BİR SONUÇ ALIRIZ"

Kasımpaşa'ya 2016-2017 sezonu başında transfer olan Etoundi, o dönem lacivert-beyazlıları çalıştıran Rıza Çalımbay'ın takımına karşı forma giyecek olmasının kendisini mutlu edeceğini belirtti.

Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen kardeşi Stephane Mbia ile karşılaşma hakkında konuşmadıklarını da dile getiren Etoundi, "Trabzonspor'da forma giymeye devam etseydi, benim için çok daha özel bir maç olabilirdi. Benim için karşılaşmanın özel yanı, beni Türkiye'ye getiren teknik direktöre karşı oynayacak olmak. Umarım iyi bir sonuç alırız." diye konuştu.

Etoundi, hücum hattında kendisiyle birlikte forma giyen Fode Koita'nın da uzun bir sakatlık dönemi geçirdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Koita ve benim yokluğumda forma giyen arkadaşlarımız oldukça iyi bir performans gösterdi. Onlara da teşekkür etmemiz lazım. Kendi doğal pozisyonlarında oynamamalarına rağmen, takım için ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Onlar sayesinde puanlar aldık. Gösterdikleri performansın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Hem Koita hem de ben mücadeleci oyuncularız. Şimdi geri gelebilmek ve formamızı alabilmek için onlardan daha iyisini yapmamız gerekiyor. Biz de bunu yapmaya çalışacağız."

- "SÜPER LİG, REKABETÇİ"

Franck Etoundi, Süper Lig'i rekabetçi olduğunu ve burada oynamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin farklı bir lige sahip olduğunu söyleyen Etoundi, "Süper Lig, çok farklı ve rekabetçi bir lig. Bu ligi gerçekten seviyorum. Her takım birbirine karşı kazanabiliyor. Dışarıdan bakıldığı zaman insanlar bu ligin çok fazla sert ve iyi bir lig olmadığını düşünebiliyor ama burada oynamaya başladığınızda gerçekten çok güzel maçların olduğunu görebiliyorsunuz. Türkiye ligini seviyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kasımpaşa'da kendisini çok iyi hissettiğini ve Türkiye'yi çok sevdiğini anlatan Etoundi, "Bu ligde kim olduğumu göstermek istiyorum. Şu anda odaklandığım tek şey performansımın yüzde yüzüne ulaşabilmek. Bunu başardığımda her şeyin daha iyi olacağını biliyorum. Geleceğim ve kontratım hakkında çok fazla düşünmüyorum." şeklinde görüş belirtti.

- "GOL KRALLIĞINDA FAVORİM BURAK YILMAZ"

Franck Etoundi, Süper Lig'in bünyesinde çok iyi golcüleri barındırdığını söyledi.

Her forvet oyuncusunun farklı stilinin olduğunu savunan Kamerunlu futbolcu, "Benim favori golcüm Samuel Eto'o. Kendisi vatandaşım ve en iyi golcülerden bir tanesi. Her takımın farklı tarzlarda golcü oyuncusu var ama gol krallığında favorim Burak Yılmaz. Onun oyun stili hoşuma gidiyor ve gol kralı olacağını düşünüyorum. En iyi isimlerden biri de Cenk Tosun. Yaptığı çalışmalardan sonra böyle bir oyuncuya dönüştü." ifadelerini kullandı.

- ŞAMPİYONLUK ADAYI BEŞİKTAŞ

Franck Etoundi, şampiyonluk yolunda kimi favori gördüğüyle ilgili ise şu açıklamalarda bulundu:

"Beşiktaş'ın diğer takımlardan biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum. Sadece bu sene değil, geçen sene de çok iyi işler yaptılar. Aynı zamanda Türkiye'yi Avrupa'da çok iyi temsil ediyorlar. Uzun zamandır birlikte oynayan bir takıma sahipler ve öz güvenleri oldukça yüksek seviyede. Oyun ve kadro yapılanması olarak baktığımızda, uzun zamandır yaptıkları işin karşılığını aldıklarını sonuçlarda görebiliyorsunuz. O yüzden Beşiktaş diğerlerinden daha iyi gibi gözüküyor."