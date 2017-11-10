 Paşalı Pavelka ‘G.Saray’ dedi – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Paşalı Pavelka ‘G.Saray’ dedi

    Paşalı Pavelka ‘G.Saray’ dedi
    KASIMPAŞA'nın 26 yaşındaki Çekyalı ön liberosu David Pavelka, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı favori gördüğünü söyledi. Pavelka, "Galatasaray'ın iyi bir form durumu var. Aynı zamanda Avrupa Ligi'nde veya Şampiyonlar Ligi'nde de oynamıyorlar. O yüzden şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı şanslı görüyorum" diye konuştu.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:46
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