Paşalı Pavelka ‘G.Saray’ dedi

KASIMPAŞA'nın 26 yaşındaki Çekyalı ön liberosu David Pavelka, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı favori gördüğünü söyledi. Pavelka, "Galatasaray'ın iyi bir form durumu var. Aynı zamanda Avrupa Ligi'nde veya Şampiyonlar Ligi'nde de oynamıyorlar. O yüzden şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı şanslı görüyorum" diye konuştu.