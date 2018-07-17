Karabük’te şov sürüyor
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden Karabükspor, transferde hız kesmiyor.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden Karabükspor, transferde hız kesmiyor. 1. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen kırmızı-mavililer, iki ismi daha kadrosuna kattı. Önceki gün Serkan Kurtuluş, Fatih Kamacı, Aymen Souda, Mohamadou Sissoko ve Aydın Yılmaz ile sözleşme imzalayan Karabükspor, dün de Murat Ceylan ve Ramazan Övüç'le anlaşma sağladı. 30 yaşındaki Murat ile 1, 24 yaşındaki Ramazan'la da 2 senelik sözleşme imzalayan Karabük, bu iki orta sahanın dışında hücuma da takviye yapacak.
- 17.7.2018
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 14
Yorum
ali sizin hiçbir zaman imparatorunuz olamadı kuşlar başka sayfaya 0 bir günde kral olmadı kıskanmayın
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Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme
Toplam 1
Yorum
satin daha iyi cok para savruluyor türkiyemde 3 milyon TL olsun Euro da ne
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Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması
Toplam 1
Yorum
karaağa Neresi Yıldız olmaması daha hayırlı Takım bir kişi eksik oynuyor bunun yüzünden
Karabük’te şov sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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