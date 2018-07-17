Karabük’te şov sürüyor – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    Karabük’te şov sürüyor

    Karabük’te şov sürüyor

    Geçtiğimiz sezon 'e veda eden , transferde hız kesmiyor.

    Geçtiğimiz sezon 'e veda eden , transferde hız kesmiyor. 1. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen kırmızı-mavililer, iki ismi daha kadrosuna kattı. Önceki gün , Fatih Kamacı, Aymen Souda, Mohamadou Sissoko ve ile sözleşme imzalayan , dün de Murat Ceylan ve Ramazan Övüç'le anlaşma sağladı. 30 yaşındaki Murat ile 1, 24 yaşındaki Ramazan'la da 2 senelik sözleşme imzalayan Karabük, bu iki orta sahanın dışında hücuma da takviye yapacak.

    1. 17.7.2018
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