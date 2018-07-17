Karabük’te şov sürüyor

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden Karabükspor, transferde hız kesmiyor. 1. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen kırmızı-mavililer, iki ismi daha kadrosuna kattı. Önceki gün Serkan Kurtuluş, Fatih Kamacı, Aymen Souda, Mohamadou Sissoko ve Aydın Yılmaz ile sözleşme imzalayan Karabükspor, dün de Murat Ceylan ve Ramazan Övüç'le anlaşma sağladı. 30 yaşındaki Murat ile 1, 24 yaşındaki Ramazan'la da 2 senelik sözleşme imzalayan Karabük, bu iki orta sahanın dışında hücuma da takviye yapacak.