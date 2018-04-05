Karabükspor kritik maça hazırlanıyor
Sakatlığı nedeniyle idmanlara katılamayan kaleci Çağlar Şahin Akbaba, takımla çalışmaya başladı
Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Çamlık Spor Sahası'nda teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ısınma koşusuyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapmayla devam etti.
Çift kale maçla süren iki saatlik idman, şut çalışmasıyla tamamlandı.
Sakatlığı nedeniyle idmanlara katılamayan kaleci Çağlar Şahin Akbaba, takımla çalışmaya başladı.
Tedavisi devam eden Ferhat Görgülü ise takımdan ayrı çalıştı.
Kırmızı-mavili ekip, çalışmalarını yarın sabah yapacağı idmanla tamamlayarak Metin Türker Tesisleri'nde kampa girecek.
Kulüp başkanı Mehmet Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligdeki durumlarının iyi olmadığını, ancak her maça galibiyet için çıktıklarını söyledi.
Antalyaspor maçına çok iyi hazırlandıklarının altını çizen Aytekin, puan almak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 20:42
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Göztepe maçı öncesi Orman'ın Demba Ba sözleri çok tartışılacak!
Toplam 35
Yorum
REİS başkanın sölerini yorumlarken ba hakaret ediyorsunuz aslında ba karektersiz mi de kasıtlı olarak oynamayacak . EMENİKENİN olayı ile karış
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Uslu: "Orman'ın Demba Ba açıklaması etik değil"
Toplam 2
Yorum
muhittin uslu kim ki?neden maydonoz oluyor...
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Göztepe'den Fikret Orman'a sert cevap!
Toplam 4
Yorum
meD profesyonel dünya.ne var bunda büyütecek.galasaray gibi transfer teklif etmemişya.
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