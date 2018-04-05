Karabükspor kritik maça hazırlanıyor – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Karabükspor kritik maça hazırlanıyor

    Karabükspor kritik maça hazırlanıyor

    Sakatlığı nedeniyle idmanlara katılamayan kaleci , takımla çalışmaya başladı

    , 'in 28. haftasında 7 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarına devam etti.

    Çamlık Spor Sahası'nda teknik direktör yönetiminde ısınma koşusuyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapmayla devam etti.

    Çift kale maçla süren iki saatlik idman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

    Sakatlığı nedeniyle idmanlara katılamayan kaleci , takımla çalışmaya başladı.

    Tedavisi devam eden Ferhat Görgülü ise takımdan ayrı çalıştı.

    Kırmızı-mavili ekip, çalışmalarını yarın sabah yapacağı idmanla tamamlayarak Metin Türker Tesisleri'nde kampa girecek.

    Kulüp başkanı Mehmet Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligdeki durumlarının iyi olmadığını, ancak her maça galibiyet için çıktıklarını söyledi.

    Antalyaspor maçına çok iyi hazırlandıklarının altını çizen Aytekin, puan almak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:42
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