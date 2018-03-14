Karabükspor’da hazırlıklar sürüyor
Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sabah saatlerinde Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.
AK Parti Karabük Gençlik Kolları Başkanı Hasan Şahin ve yönetimi de antrenmanı ziyaret ederek takıma baklava ikramında bulundu.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:49
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Alex'in ilk ziyareti oraya oldu!
Toplam 2
Yorum
FB ŞU ADAMI ŞUAN KADROYA KOYSAN ORTA SAHA ŞAHA KALKAR AZİZ VE AYKUT TOPALLA OYNAMAK NASIL BİR DUYGU ANLIYORUZ BIKTIK ARTIK TAKIM BİTİK
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Alex taktikle geldi! Derbi öncesi...
Toplam 2
Yorum
tak tik taktik kocun taktiği taraftarı azize ve aykuta karşı macda protesto ettirmek takimin moralini düşürmek fenerin yenilmesini saglamak
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"F.Bahçe derbiyi kaybederse Yıldırım..."
Toplam 4
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DEKA FENERBAHÇE OLURDA BU MAÇI KAYBEDERSE NE KOCAMAN NEDE YILDIRIM BU KULÜPTE KALACAK BİR KREDİLERİ OLMAZ
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