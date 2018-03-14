Karabükspor’da hazırlıklar sürüyor – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    ’da hazırlıklar sürüyor

    <a href="/index/karabukspor?id=4b53e29e-18ce-4b84-843f-16e778621d13" class="" rel="tag">Karabükspor</a>’da hazırlıklar sürüyor

    Kardemir , ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sabah saatlerinde Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

    Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetiminde yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda kırmızı-mavili ekip, orta ve şut çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç yaptı. Antrenmanı Kulüp Başkanı Mehmet Aytekin, Asbaşkan Selçuk Ergin ve Genel Menajer Sedat Kalaycı da takip etti.
    AK Parti Karabük Gençlik Kolları Başkanı Hasan Şahin ve yönetimi de antrenmanı ziyaret ederek takıma baklava ikramında bulundu.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:49
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