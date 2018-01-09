Karabük’e 2 takviye
Karadeniz ekibi, Sivaslı forvet Ergin Keleş ve Belçikalı kanat Kage’yi kadrosuna kattı
Karabükspor, transferleri arka arkaya açıklamaya devam ediyor. Karadeniz ekibi son olarak forvet hattını güçlendirme adına Sivasspor'dan Ergin Keleş ve Belçika'nın KV Kortrijk takımından Herve Kage'yi kadrosuna kattı. Ligin ilk yarısında topladığı 9 puanla son sırada yer alan Karabükspor, yaptığı bu transferler gol yollarında da daha etkili olmayı hedefliyor. Dün sabah saatlerinde Karabük'e gelen Keleş ve Kage, özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti. Karabük geçtiğimiz gün de İsveçli orta saha oyuncusu Adam Stahl ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 00:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
Karabük’e 2 takviye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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