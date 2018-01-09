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    09 Ocak 2018, Salı
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    Karabük’e 2 takviye

    Karabük’e 2 takviye

    Karadeniz ekibi, Sivaslı forvet Ergin Keleş ve Belçikalı kanat Kage’yi kadrosuna kattı

    Karabükspor, transferleri arka arkaya açıklamaya devam ediyor. Karadeniz ekibi son olarak forvet hattını güçlendirme adına Sivasspor'dan Ergin Keleş ve Belçika'nın KV Kortrijk takımından Herve Kage'yi kadrosuna kattı. Ligin ilk yarısında topladığı 9 puanla son sırada yer alan , yaptığı bu transferler gol yollarında da daha etkili olmayı hedefliyor. Dün sabah saatlerinde Karabük'e gelen Keleş ve Kage, özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti. Karabük geçtiğimiz gün de İsveçli orta saha oyuncusu Adam Stahl ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:21
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