"F.Bahçe maçına en dinamik oyuncularla çıkacağız"

Açıkgöz, Hasan Doğan Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kulübün zor bir süreçten geçtiğini, herkesin yeni yönetimden beklentileri olduğunu söyledi.

Futbolcuların da ödeme beklediğini ifade eden Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Hemen bir ödeme yapılacak ama belli dinamikleri harekete geçirmek için süreç gerekiyor. Bu süreci atlatana kadar bu futbolcu topluluğunun motivasyonunu artırarak Fenerbahçe maçına hazırlanmaya çalışıyoruz. İnşallah mevcut yapı içinde futbolcular sahaya çıkıp elinden gelenin en iyisini yapacak. Fenerbahçe maçı futbolcuların tekrar var olacakları bir karşılaşma. Ekstra bir şey anlatmaya gerek yok. Büyük maçların motivasyonu daha farklı oluyor. 2 gündür moral motivasyon üzerine çalışıyoruz. Bunu sağlarsak bir silkeleniş olur diye düşünüyoruz."



"FENERBAHÇE MAÇINA EN DİNAMİK OYUNCULARLA ÇIKACAĞIZ"

Fenerbahçe ve ardından Trabzonspor ile oynayacakları maçlarda puan alacaklarını hiç kimsenin düşünmediğini aktaran Açıkgöz, "Bu düşünülmeyen maçlardan puan alırsak mücadelenin, direnişin başlangıcı olacak. Diğer maçlarda moral ve motivasyon daha fazla olacak. Önümüzdeki Fenerbahçe maçı çok önemli. Diğer maçlar hiç önemli değil çünkü maç maç bakacağız. Bizim için Fenerbahçe maçında yüreğini ortaya koyacak arkadaşlar lazım. En doğru seçimi yapacağız. İdmanda gönülsüz olan, kafası karışık olan insanlarla işimiz yok. İdmanı yaparlar ama Fenerbahçe maçında olmazlar. Bütün bir ekip olarak pür dikkat Fenerbahçe maçına en dinamik oyuncularla çıkacağız." diye konuştu.

Kaleci Ahmet Şahin'in kadro dışı bırakılmasıyla ilgili yöneltilen soruya Açıkgöz, şöyle yanıt verdi:

"Ayrılmasıyla alakalı ben rapor verdim. İnşallah bundan sonraki süreçte gittiği yerlerde başarılı olur. Golcü oyuncumuz Seleznov'a her türlü destek verildi, yardımcı olundu ama antrenmanda yok. Belinde bir problemin olduğunu söylüyor. Önemli değil. Bize sahaya çıkacak oyuncular lazım. Zaten bir kriz içindeyiz ve bunu atlatmak için büyük bir çaba ve emek var. Süreç içinde ne olacağını göreceğiz. Emeğini, yüreğini koyacak samimiyetli insanlarla yolumuza devam edeceğiz."



FENERBAHÇE MAÇI HAZIRLIKLARI

Kırmızı-mavili ekip, Süper Lig'in 16. haftasında 18 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Levent Açıkgöz yönetiminde Hasan Doğan Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Teknik çalışmanın ardından yarım sahada çift kale maçla sona eren idmana, izinli olan Yevgen Seleznov ile sakatlığı bulunan Dany Nounkeu katılmadı.