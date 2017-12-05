Karabük’te kriz sürüyor

SÜPER Lig'de kötü günler geçiren ve 6'da sıfır çekerek dibe demir atan K.Karabükspor'da olağanüstü kongre, çoğunluk sağlanamadığı için 3'üncü kez ertelendi. Kongre, 11 Aralık pazartesi günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. Bunun yanı sıra bir kriz de takım içinde baş gösterdi. Bazı futbolcuların, paralarını alamadıkları gerekçesiyle TFF'ye başvurdukları öğrenildi.