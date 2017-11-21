Karabük’te kriz

K.Karabük'te olağanüstü genel kurul, ikinci kez ertelendi. Dün başkanlığa aday olduğunu açıklayan iş adamı Murat Malkoç da kongreye gelmedi. Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'ndeki kongreye, kulüp personeli ve az sayıda üye dışında katılım olmadı. Kongrenin 4 Aralık'ta, çoğunluk sağlanamaması durumunda 11 Aralık'ta yapılacağı kaydedildi.