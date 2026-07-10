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Haberler Kadın Futbol Ligi Galatasaray, Cristina Martin-Prieto'yu resmen açıkladı

Galatasaray, Cristina Martin-Prieto'yu resmen açıkladı

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, İspanyol santrfor Cristina Martin-Prieto'yu transfer etti.

Kadın Futbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 18:57
Galatasaray, Cristina Martin-Prieto'yu resmen açıkladı

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, İspanyol santrfor Cristina Martin-Prieto'yu transfer etti. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray Kadın Futbol Takımımız, İspanya Kadın Milli Takımı'nın deneyimli golcüsü Cristina Martin-Prieto ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

Profesyonel kariyerine ülkesi İspanya'da başlayan 33 yaşındaki futbolcu, Sevilla, Sporting de Huelva, Granadilla Tenerife ve son olarak Benfica'da forma giydi.

Benfica'da 65 maçta 35 gol kaydeden Cristina, Portekiz temsilcisinde 2 Portekiz Ligi, 1 Portekiz Kupası ve 1 Portekiz Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.

RAMS Park'taki imza töreninde konuşan tecrübeli golcü, transfer sürecinin hızlı olduğunu belirterek, "Hemen iletişime geçtiler ve ben onların fikirlerinden çok etkilendim, onlarla beraber burada olmak istedim. Ligde şampiyon olmak için geldim. Daha sonra da şampiyonluğu Şampiyonlar Ligi'ne taşımak için buradayım. Yapacağımız şey gelecekte daha başarılı olmak. Taraftarımız bizi desteklemeye devam etsin, maçlarımıza gelsin. Eminim ki sonunda çok mutlu olacaklar çünkü hedefimizi gerçekleştireceğiz ve bu yolda onların desteği bizim için önemli bir unsur." açıklamasını yaptı.

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