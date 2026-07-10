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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda 10 ayrılık

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında 10 futbolcuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

Kadın Futbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 18:57
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda 10 ayrılık

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında 10 futbolcuyla yollarını ayırdığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, kadın futbol takımında forma giyen Ezgi Çağlar, Büşra Kenet, Teodora Nicoara, Beyza Semercioğlu, Gülbin Hız, Marija Aleksic, Meryem Cennet Çal, Defnesu Aldemir, Aminata Haidara ve Lara Antunes Pintassilgo ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Kadın Futbol Takımımızın sporcularından; Ezgi Çağlar, Büşra Kenet, Teodora Nicoara, Beyza Semercioğlu, Gülbin Hız, Marija Aleksic, Meryem Cennet Çal, Defnesu Aldemir, Aminata Haidara ve Lara Antunes Pintassilgo ile yollarımız ayrılmıştır. Sporculara emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

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