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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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ve ’da başlıyor!

TKBL ve TB2L 20 Kasım’da başlıyor!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisi nedeniyle ertelenen organizasyonlardan olan Kadınlar Basket Ligi ve Türkiye 2. Ligi'nin başlama tarihi belli oldu. İşte detaylar...

Kadınlar Ligi () ve Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde () 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihi kararlaştırıldı.
Buna göre TKBL ve TB2L'de yeni sezonlar 2020'de başlayacak.

Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 pandemisi ile ilgili alınan önlemler ve yeni sezonda bu liglerde uygulanacak protokoller ilerleyen günlerde kulüpler ile paylaşılacak.

  1. 17.08.2020
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