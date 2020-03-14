Potada derbi heyecanı Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21 hafta büyük bir maça heyecanına sahne olacak. Galatasaray sahasında Fenerbahçe Öznur Kablo ile karşılaşacak. Fenerbahçe Öznur Kablo ligin en formda takımı konumunda bulunuyor. 18 galibiyet 1 mağlubiyet ile parmak ısırtan istatistiğe sahip Fenerbahçe Öznur Kablo, 15 galibiyet 3 mağlubiyetle oynayan ve 2. Sırada yer alan Galatasaray'a karşı galibiyet peşinde

GALATASARAY-FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21 hafta derbi mücadelesi bugün saat 13:00'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO HANGİ KANALDA?

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Öznur Kablo oynayacak. Karşılaşma Tivibu Spor kanalından şifresiz yayınlanacak.