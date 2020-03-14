Potada derbi heyecanı Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Koronavirüs’ün etkisi tüm dünyayı sardı. Avrupa’nın birçok ülkesinde ligler ve spor organizasyonları ertelendi. Türkiye spor organizasyonlarını seyircisiz olarak devam ettirme kararı aldı. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde dev derbi heyecanı yaşanıyor ancak karşılaşma seyircisiz olarak oynanacak. Galatasaray sahasında sadece 1 mağlubiyeti olan lider koltuğundaki Fenerbahçe Öznur Kablo’yu ağırlayacak. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo karşılaşması ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21 hafta büyük bir maça heyecanına sahne olacak. Galatasaray sahasında Fenerbahçe Öznur Kablo ile karşılaşacak. Fenerbahçe Öznur Kablo ligin en formda takımı konumunda bulunuyor. 18 galibiyet 1 mağlubiyet ile parmak ısırtan istatistiğe sahip Fenerbahçe Öznur Kablo, 15 galibiyet 3 mağlubiyetle oynayan ve 2. Sırada yer alan Galatasaray'a karşı galibiyet peşinde
GALATASARAY-FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21 hafta derbi mücadelesi bugün saat 13:00'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak.
GALATASARAY-FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO HANGİ KANALDA?
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Öznur Kablo oynayacak. Karşılaşma Tivibu Spor kanalından şifresiz yayınlanacak.
- 14.03.2020
- Güncelleme: 14.03.2020 09:59
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Potada derbi heyecanı Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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