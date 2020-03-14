Potada derbi heyecanı Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta? - Son dakika Kadın Basketbol Ligi haberleri - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kadın Basketbol Ligi Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Potada heyecanı - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Potada derbi heyecanı Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Koronavirüs’ün etkisi tüm dünyayı sardı. Avrupa’nın birçok ülkesinde ligler ve spor organizasyonları ertelendi. Türkiye spor organizasyonlarını seyircisiz olarak devam ettirme kararı aldı. ’nde dev heyecanı yaşanıyor ancak karşılaşma seyircisiz olarak oynanacak. sahasında sadece 1 mağlubiyeti olan lider koltuğundaki ’yu ağırlayacak. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo karşılaşması ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nde 21 hafta büyük bir maça heyecanına sahne olacak. sahasında ile karşılaşacak. Fenerbahçe Öznur Kablo ligin en formda takımı konumunda bulunuyor. 18 galibiyet 1 mağlubiyet ile parmak ısırtan istatistiğe sahip Fenerbahçe Öznur Kablo, 15 galibiyet 3 mağlubiyetle oynayan ve 2. Sırada yer alan Galatasaray'a karşı galibiyet peşinde

GALATASARAY-FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21 hafta mücadelesi bugün saat 13:00'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO HANGİ KANALDA?

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Öznur Kablo oynayacak. Karşılaşma Tivibu Spor kanalından şifresiz yayınlanacak.

  1. 14.03.2020
  2. Güncelleme: 14.03.2020 09:59
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Potada derbi heyecanı Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN