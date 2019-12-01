Galatasaray 83-67 Beşiktaş TRC İnşaat | MAÇ SONUCU - Son dakika Kadın Basketbol Ligi haberleri - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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83-67 İnşaat | MAÇ SONUCU

Galatasaray 83-67 Beşiktaş TRC İnşaat | MAÇ SONUCU

'nin 7'nci haftasındaki derbi mücadelesinde evinde konuk ettiği İnşaat'ı 83-67 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligde 6'da 6 yaparken, konuk takım 5'inci kez mağlubiyet yaşadı.

SALON: Ahmet Cömert
HAKEMLER: Sertan Kırklar, Nazlı Çisil Güngör, Batuhan Kümükoğlu
: Alperi Onar 2, 16, Hartley 17, Tilbe Şenyürek 14, Macaulay 22, Sinem Ataş, Stankovic 3, İnci Güçlü, Sude Yılmaz 3, MeltemYıldızhan 4, Funda Nakkaşoğlu, Mısra Albayrak 2
İNŞAAT: Anderson 13, Bogicevic 12, Elif Emirtekin 11, Snytsina 13, Bahar Çağlar 6, Middleton 2, Elif Bayram 3, Melisa Korkmaz 3, Melek Uzunoğlu 4, Yağmur Yıldız
1'İNCİ PERİYOT: 26-18
DEVRE: 45-31
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-47

'nin 7'nci haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray evinde konuk ettiği Beşiktaş TRC İnşaat'ı 83-67 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligde 6'da 6 yaparken, konuk takım 5'inci kez mağlubiyet yaşadı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Galatasaray derbi müsabakasında Fenerbahçe Öznur Kablo'ya konuk olacak. Beşiktaş TRC İnşaat ise Adana Basketbol ile deplasmanda karşılaşacak.

  1. 01.12.2019
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