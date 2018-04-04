Fenerbahçe deplasmanda kazandı – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    deplasmanda kazandı

    Fenerbahçe deplasmanda kazandı

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında , deplasmanda 'ni 71-57 yendi.

    - : 57- : 71

    Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

    Hakemler: Uğur Özen, Seyhan Topaloğlu, Yiğit Gönültaş

    Abdullah Gül Üniversitesi: Dila Aşkın 5, Gizem Sezer 2, Melis Gülcan 13, Marginean 15, Miljkovic 14, Ezgi Manlacı, İlknur Yıldızhan, Cansu Aslan 6, Ezgi Malnacı 1, Halime Vural 1

    Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 4, Sottana 13, Tuğçe Canıtez 11, Verameyenka 14, Dabovic 7, Ayşe Cora 9, Esra Ural Topuz 4, Plum 5, Pelin Derya Bilgiç, Tilbe Şenyürek 4

    1. Periyot: 15-17

    Devre: 23-35

    3. Periyot: 42-57



    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:23
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