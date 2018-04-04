Fenerbahçe deplasmanda kazandı
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Abdullah Gül Üniversitesi'ni 71-57 yendi.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Uğur Özen, Seyhan Topaloğlu, Yiğit Gönültaş
Abdullah Gül Üniversitesi: Dila Aşkın 5, Gizem Sezer 2, Melis Gülcan 13, Marginean 15, Miljkovic 14, Ezgi Manlacı, İlknur Yıldızhan, Cansu Aslan 6, Ezgi Malnacı 1, Halime Vural 1
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 4, Sottana 13, Tuğçe Canıtez 11, Verameyenka 14, Dabovic 7, Ayşe Cora 9, Esra Ural Topuz 4, Plum 5, Pelin Derya Bilgiç, Tilbe Şenyürek 4
1. Periyot: 15-17
Devre: 23-35
3. Periyot: 42-57
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 19:23
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İbra Ronaldo'yu ti'ye aldı!
Toplam 2
Yorum
Wizard_10 adam haklı 40 metreden atmakta kolay değil. o gol, son 50 yılın en iyi golüdür
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"Alex'ten iyisini getireceğim"
Toplam 5
Yorum
mehmetcik kasımpaşada oynayan trezequet çok süper asist ve golleri var. kiralık yada satılık kesinlikle alınmalı sayın başkan. hem ligimizi tanıyor
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"Alex'ten iyisini getireceğim"
Toplam 5
Yorum
alik fellanı,balotelli gibi oyuncular getir getireceksen. sakat getirme
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