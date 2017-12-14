 "Çok yakında başarıyı yeniden yakalayacağız" – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    "Çok yakında başarıyı yeniden yakalayacağız"

    "Çok yakında başarıyı yeniden yakalayacağız"

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde galibiyeti bulunmayan Bornova Beckerspor'un kulüp başkanı , ligde kalıcı olmayı hedeflediklerini söyledi.

    Kebir, yaptığı açıklamada, İzmir'i kadın basketbolunda en güzel şekilde temsil edebilmek amacıyla kurulduklarını belirti. Yabancısı oldukları, öğrenmeye ve alışmaya çalıştıkları ligde geçen 9 hafta boyunca kötü sonuçlar aldıklarını bildiren Kebir, şunları kaydetti:

    "Bizi destekleyenlere, taraftarlarımıza keyifli bir basketbol seyri sunamadık ve İzmir'i istediğimiz gibi temsil edemedik. Çok üzgünüz. ?Ancak bu durumu tersine çevirmek, kaldığımız yerden devam etmek, lige yeniden umut ve heyecan katmak için kolları sıvadık. Yapacağımız 2 yerli ve 3 yabancı oyuncu transferi ile eski günlerimize geri dönmeyi, ligde kalıcı olmayı hedefliyoruz. Kulübümüzü ve takımımızı destekleyen tüm taraftarlarımızdan aralık sonuna kadar beklemelerini rica ediyorum. Çok yakında başarıyı yeniden yakalayacağız."

    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:11
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