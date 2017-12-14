"Çok yakında başarıyı yeniden yakalayacağız"
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde galibiyeti bulunmayan Bornova Beckerspor'un kulüp başkanı Volkan Kebir, ligde kalıcı olmayı hedeflediklerini söyledi.
Kebir, yaptığı açıklamada, İzmir'i kadın basketbolunda en güzel şekilde temsil edebilmek amacıyla kurulduklarını belirti. Yabancısı oldukları, öğrenmeye ve alışmaya çalıştıkları ligde geçen 9 hafta boyunca kötü sonuçlar aldıklarını bildiren Kebir, şunları kaydetti:
"Bizi destekleyenlere, taraftarlarımıza keyifli bir basketbol seyri sunamadık ve İzmir'i istediğimiz gibi temsil edemedik. Çok üzgünüz. ?Ancak bu durumu tersine çevirmek, kaldığımız yerden devam etmek, lige yeniden umut ve heyecan katmak için kolları sıvadık. Yapacağımız 2 yerli ve 3 yabancı oyuncu transferi ile eski günlerimize geri dönmeyi, ligde kalıcı olmayı hedefliyoruz. Kulübümüzü ve takımımızı destekleyen tüm taraftarlarımızdan aralık sonuna kadar beklemelerini rica ediyorum. Çok yakında başarıyı yeniden yakalayacağız."
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:11
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Orman'dan beklenmedik Vida açıklaması
Toplam 17
Yorum
iyi güzel de gsnin bejekeyi 6-0 yendiği maç da nerdeyse 10 -0 olacaktı frene bastılar.. futbolda bunlar olağan.. önemli olan kibirlenmemek fairplay
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Orman'dan beklenmedik Vida açıklaması
Toplam 17
Yorum
iyi güzel de gsnin bejekeyi 6-0 yendiği maç da nerdeyse 10 -0 olacaktı frene bastılar.. futbolda bunlar olağan.. önemli olan kibirlenmemek fairplay
-
Orman'dan beklenmedik Vida açıklaması
Toplam 17
Yorum
iyi güzel de gsnin bejekeyi 6-0 yendiği maç da nerdeyse 10 -0 olacaktı frene bastılar.. futbolda bunlar olağan.. önemli olan kibirlenmemek fairplay
"Çok yakında başarıyı yeniden yakalayacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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