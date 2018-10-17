Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un ve milli takımın başarılı Judocusu Tuğçe Beder, Gençler Dünya Judo Şampiyonası’nda ay yıldızlı bayrakla mücadele edecek
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Kağıtsporlu genç judocu Avrupa’da mindere çıkacak

    Kağıtsporlu genç judocu Avrupa’da mindere çıkacak

    Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un ve milli takımın başarılı Judocusu Tuğçe Beder, ’nda ay yıldızlı bayrakla mücadele edecek

    Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un ve milli takımın başarılı Judocusu Tuğçe Beder, Bahamalar'ın Nassau kentinde 17 - 21 Ekim tarihleri arasında yapılacak 'na katılacak. Beder, 80 ülkeden 124'ü kadın 503 judocunun mücadele edeceği şampiyonada milli takımı temsilen 48 kilogramda mindere çıkacak.

    'nın gençler kategorisinde gözünü dünya şampiyonluğuna diken Beder, son Avrupa Şampiyonası'nda 2'ncilik ve 2015 yılında da ümitler kategorisi Dünya Şampiyonası'nda 3'üncü olmuştu. Milli takımı temsilen mücadele edeceği şampiyonada Tuğçe Beder, çok sıkı çalıştığını belirterek şampiyonaya tamamen hazır olduğunu belirtti.

    1. 17.10.2018 10:17
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