Kağıtsporlu genç judocu Avrupa’da mindere çıkacak
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un ve milli takımın başarılı Judocusu Tuğçe Beder, Gençler Dünya Judo Şampiyonası’nda ay yıldızlı bayrakla mücadele edecek
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un ve milli takımın başarılı Judocusu Tuğçe Beder, Bahamalar'ın Nassau kentinde 17 - 21 Ekim tarihleri arasında yapılacak Gençler Dünya Judo Şampiyonası'na katılacak. Beder, 80 ülkeden 124'ü kadın 503 judocunun mücadele edeceği şampiyonada milli takımı temsilen 48 kilogramda mindere çıkacak.
Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nın gençler kategorisinde gözünü dünya şampiyonluğuna diken Beder, son Avrupa Şampiyonası'nda 2'ncilik ve 2015 yılında da ümitler kategorisi Dünya Şampiyonası'nda 3'üncü olmuştu. Milli takımı temsilen mücadele edeceği şampiyonada Tuğçe Beder, çok sıkı çalıştığını belirterek şampiyonaya tamamen hazır olduğunu belirtti.
- 17.10.2018 10:17
-
Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
-
Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
-
Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
Kağıtsporlu genç judocu Avrupa’da mindere çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.