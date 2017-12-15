Judo’da seçim iptal

Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi, 22 Ekim 2016'da yapılan Türkiye Judo Federasyonu 4. Olağan Genel Kurulu ve 5. Mali Kurulu seçimi için iptal kararı verdi. Sezer Huysuz ve Nuri Muhammet Çelik'in yarıştığı seçimde Huysuz, 125 oy alarak başkan seçilmişti.