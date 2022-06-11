Bakan Kasapoğlu, milli jimnastikçi Ferhat Arıcan'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Artistik jimnastik Dünya Challenge Kupası'nda paralel barda altın madalya kazanan Ferhat Arıcan'ı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, Osijek kentinde düzenlenen organizasyonda birinci olan Ferhat'ı tebrik ederek, "Altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran ve Türk bayrağının en yüksekte dalgalanmasına vesile olan Ferhat Arıcan kardeşimi canıgönülden kutluyorum. Elde edilen bu başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, devam eden şampiyonada madalya mücadelesi verecek olan milli sporcularımızın tamamına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.