CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Juventus Turin-ACF Fiorentina maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus Turin-ACF Fiorentina maçı saat kaçta, hangi kanalda?

68 puanla 3. sırada bulunan Juventus, Avrupa yolunda kritik bir sınav veriyor. 15. sıradaki Fiorentina ile kozlarını paylaşacak olan Torino devinin puan kaybına tahammülü yok. 17 Mayıs Pazar akşamı oynanacak olan Juventus - Fiorentina maçı canlı izle seçenekleri ve takımların son form durumları haberimizde.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 07:37
Juventus Turin-ACF Fiorentina maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da haftanın en kritik mücadelelerinden birinde Juventus, kendi sahasında Fiorentina'yı konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi potasındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen "Siyah-Beyazlılar" ile alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen "Mor Menekşeler"in kapışması futbolseverleri ekrana kilitleyecek. İşte 17 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak olan Juventus - Fiorentina maçının saati, yayın kanalı ve tüm detayları...

JUVENTUS - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN?

Juventus - Fiorentina maçı 17 Mayıs Pazar günü oynanacak.

JUVENTUS - FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA?

Juventus - Fiorentina maçı 13:30'da başlayacak.

JUVENTUS - FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus - Fiorentina maçı S Sport Plus / S Sport kanllarında canlı yayınlanacak.

JUVENTUS: ZİRVE TAKİBİ SÜRÜYOR

Juventus, ligde topladığı 68 puanla 3. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde hata yapmayarak ligin son haftalarına girilirken üst sıralardaki yerini korumayı ve galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

FIORENTINA: PRESTİJ VE GÜVEN ARIYOR

Konuk ekip Fiorentina ise 38 puanla 15. sırada bulunuyor. Sezonun genelinde istikrarsız bir görüntü çizen Floransa temsilcisi, Torino deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek hem moral bulmak hem de ligde daha güvenli bir konuma ulaşmak istiyor.

JUVENTUS - FIORENTINA MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'ye Greenwood müjdesi!
G.Saray'dan scout transferi! Bu sezona damga vurmuştu
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Hem VIP şoför hem rüşvet kuryesi! CHP'ye 100 bin dolar kargo poşetiyle geldi | Gökhan Cumalı'nın telefonundan Veli Ağbaba çıktı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe Kadıköy'de prestij peşinde!
Aslan’dan rotasyon!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Leao'dan olay hareket! F.Bahçeli taraftarları kızdırdı Leao'dan olay hareket! F.Bahçeli taraftarları kızdırdı 00:10
Yıldırım: Şampiyon yaptıktan sonra... Yıldırım: Şampiyon yaptıktan sonra... 00:10
G.Saray'dan scout transferi! Bu sezona damga vurmuştu G.Saray'dan scout transferi! Bu sezona damga vurmuştu 00:10
G.Saray'da Dursun Özbek yeni hedeflerini açıkladı! G.Saray'da Dursun Özbek yeni hedeflerini açıkladı! 00:10
G.Saray'da sıcak gelişme! Duran transferi... G.Saray'da sıcak gelişme! Duran transferi... 00:10
Icardi'den veda gibi paylaşım! Icardi'den veda gibi paylaşım! 00:10
Daha Eski
F.Bahçe'de 3 isim Eyüpspor maçında yok! F.Bahçe'de 3 isim Eyüpspor maçında yok! 00:10
Trabzonspor, Muçi'yi renklerine bağladı! Trabzonspor, Muçi'yi renklerine bağladı! 00:10
F.Bahçe'de flaş Jesus gelişmesi! Mayıs ayı sonu... F.Bahçe'de flaş Jesus gelişmesi! Mayıs ayı sonu... 00:10
RAMS Başakşehir ligi 5. sırada tamamladı! RAMS Başakşehir ligi 5. sırada tamamladı! 00:10
Samsunspor zaferle noktaladı! Samsunspor zaferle noktaladı! 00:10
"Bize ait ruhu gençlere aşılamalıyız" "Bize ait ruhu gençlere aşılamalıyız" 00:10