Venezia-Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Venezia-Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Venezia ile Milan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Venezia-Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VENEZIA-MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Venezia-Milan maçı 27 Nisan Pazar günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

VENEZIA-MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Venezia: Radu, Schingtienne, Idzes, Cande, Zerbin, Perez, Caviglia, Busio, Haps, Yeboah, Fila

Milan: Maignan, Tomori, Thiaw, Pavlovic, Jimenez, Fofana, Reijnders, Hernandez, Pulisic, Jovic, Leao

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